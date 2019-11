Genova – Sono più di 35 i milioni di euro destinati a numerose opere di manutenzione e di riqualificazione dei quartieri del ponente della città. Alcuni lavori sono in fase attuativa, altri programmati, mentre per alcuni si è in fase di avviamento delle gare di appalto.

Molti interventi si sono già conclusi; tra questi – a Voltri – la messa in sicurezza di muri stradali, il ripristino del ponte carrabile sul rio Branega, oltre a numerose altre azioni di manutenzione in Villa Duchessa di Galliera e sui viadotti di Crevari e di via delle Fabbriche. A Prà conclusi – tra gli altri – i lavori sulla scarpata Branega e gli interventi manutentivi alla copertura della piscina nel polo sportivo della fascia di rispetto. A Pegli sono stati portati a termine interventi di messa in sicurezza in Val Varenna e a San Carlo di Cese.

Un’importante opera, ultimata proprio in questi giorni e molto richiesta dalla cittadinanza, è il nuovo impianto semaforico a Multedo in via dei Reggio all’uscita dell’Autostrada. L’impianto ha comportato anche la realizzazione di alcuni lavori stradali e l’importo totale ammonta a circa 85mila euro: si tratta di uno strumento di nuovissima concezione, dotato di un timer che conteggia i secondi che separano dalla comparsa del rosso pedonale e va a migliorare la sicurezza dei cittadini. Sempre in via dei Reggio è stato inoltre ottimizzato il sistema di raccolta delle acque meteoriche.

«Anche per il Ponente – sottolinea l’assessore Pietro Piciocchi – stiamo procedendo con un piano che ci permetta di intervenire più sulla programmazione che sull’urgenza, con un lavoro ad ampio raggio che affianchi opere strategiche a piccoli, ma importanti interventi di prevenzione, soprattutto a salvaguardia di un territorio con molte debolezze. Vorrei sottolineare l’impegno che stiamo dedicando per la riqualificazione degli impianti sportivi e di altre aree importanti per la loro valenza di spazi di aggregazione. È, questa, un’azione su cui puntiamo fermamente perché crediamo che la rivitalizzazione del Ponente, con le specificità di ogni suo quartiere, passi attraverso la valorizzazione della sua identità economica e culturale».

Ma veniamo alle opere in programma.

A Voltri ci sono quasi 2 milioni di stanziamenti per interventi sulle scogliere di Vesima, ripascimenti delle spiagge e rimozione di manufatti. La demolizione dei manufatti è stata ultimata mentre sono in corso ripascimenti e rifiorimento scogliere. Un altro milione e mezzo è destinato ai lavori sulla spiaggia di Voltri, tra ripascimenti, interventi sulle scogliere e ripristino della passeggiata (quest’ultima operazione è stata ultimata).

Importante anche l’operazione di rifunzionalizzazione della piscina “Nicola Mameli”: di 4 milioni e mezzo l’importo dei lavori che partiranno a gennaio e che dureranno complessivamente due anni.

A Prà si è in fase di avvio per la gara di appalto che porterà alla riqualificazione dell’ex stazione: un milione di euro è la somma prevista dal piano, 400mila per gli interni, 600mila per i prospetti.

Significativo anche il programma di riqualificazione dell’area in sponda sinistra del rio San Michele, destinata ad ospitare la nuova sede delle cooperative di pescatori professionisti “interferiti” dal nuovo sfocio del rio Molinassi. Di complessivi 2 milioni l’importo dei lavori che dureranno 10 mesi a partire dall’ottobre 2020.

A Pegli ci sono 3,4 milioni di euro stanziati per il ponte di via Martiri della libertà e per il ponte Nicolaj, mentre 2 milioni e 250mila euro sono destinati al completamento e al restauro e risanamento conservativo della passeggiata, nel tratto da castello Vianson a largo Calasetta: i lavori partiranno nel maggio del prossimo anno.

A Multedo è previsto nella primavera sempre del 2020 l’avvio dei lavori per la riqualificazione dell’impianto polisportivo Nico Sapio: investimento di 4 milioni e 800mila euro. Il progetto comporta la completa ristrutturazione dell’impianto esistente con un incremento volumetrico necessario sia per la ricostruzione sopraelevata della copertura al fine di raggiungere i requisiti dimensionali necessaria all’area di gioco per la pallacanestro e la pallavolo, sia per la realizzazione di una nuova area per gli spalti e per l’accesso del pubblico comprensiva dei relativi servizi per una capienza pari a circa 135 spettatori. La soluzione progettuale sviluppata consentirà l’inserimento anche di un’altra attività ludico-sportiva di muscolazione come il fitness, la ginnastica, ecc., comprensiva di accesso, spogliatoi e servizi propri.

Altra opera molto importante per Multedo è l’intervento nel sottopasso di via Pacoret, a ricorrente rischio allagamenti. La sua frequente chiusura in occasione delle piogge crea infatti disagi sia agli automobilisti che ai residenti. I lavori – costo circa 200mila euro – partiranno a febbraio del prossimo anno e prevedono la realizzazione di una stazione di pompaggio.

Imponente il programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica grazie all’attuazione degli accordi quadro. A Voltri sono in corso lavori per il recupero di 26 appartamenti, mentre sono in programma interventi su altri 16. Di un milione e 290mila euro l’importo totale. Altri 2 milioni e 796mila euro sono poi destinati al recupero – in corso – di 110 alloggi in via Novella e via Quasimodo. Sono in corso anche i lavori di recupero delle facciate delle “Lavatrici”, mentre sono in fase di progettazione quelli sui passaggi pedonali in via Novella e i porticati sempre delle “Lavatrici”.

Da ricordare anche il piano di interventi sui rivi del ponente. Ultimata la pulizia del torrente Varenna presso Carpenara e della parte bassa del torrente Branega. In corso i lavori su rio Marotto nel tratto a cielo aperto di viale Villa Galavotti, la rimozione del materiale nel rio Cantarena, la pulizia della vasca di decantazione del “colatore” presso via Assarino. Previsti a partire dai prossimi giorni interventi sul torrente Leiro, sul Varenna nel tratto in località Tre Ponti e il ripristino dell’argine sinistro del rio Pila presso via delle Fabbriche. Il più significativo, in termini di investimento (1 milione e 800mila euro) è l’adeguamento idraulico del torrente Varenna in località San Carlo di Cese: si tratta del 2° lotto e siamo in fase di approvazione dell’iter.

È pari a un milione di euro, infine, l’impegno destinato alle scuole, che va a coprire interventi di messa in sicurezza e somme urgenze, principalmente con lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria di soffitti e controsoffitti e di accessibilità. Quasi la metà della somma verrà impegnata per il consolidamento delle volte della scuola Dante Alighieri.