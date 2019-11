Sori – Un pullman di linea ed un’auto che si scontrano frontalmente sulla statale Aurelia. E’ quanto avvenuto questo pomeriggio nel tratto tra Sori e Recco.

Per cause ancora da accertare l’auto ha improvvisamente invaso la corsia opposta, forse per un malore del conducente, e si è scontrata frontalmente con il pullman che proveniva dalla direzione contraria.

Un impatto violentissimo avvenuto fortunatamente in un rettilineo che ha consentito una brusca frenata che ha rallentato i veicoli.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto che è stato estratto dalle lamiere e trasferito in ospedale in codice rosso.

Feriti anche alcuni passeggeri del pullman. Un’altra persona a bordo dell’auto è rimasta incolume seppure in stato di choc.

Forti disagi sull’Aurelia, in entrambe le direzioni, tra Sori e Recco, per le operazioni di soccorso e di bonifica.