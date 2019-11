Genova – Gli agenti della polizia locale hanno individuato e sottoposto a rimozione ben 42 casse di libri usati che erano custodite in maniera abusiva in una struttura nelle vicinanze del Mercato di piazza Terralba e probabile deposito di un venditore che opera spesso nella zona.

Un intervento che divide l’opinione pubblica quello effettuato dalla polizia locale di Genova che ha scoperto 42 casse di cartone di libri con volumi di varie tipologie, accatastati per farne commercio abusivo sul posto.

Molti hanno commentato positivamente l’intervento dei vigili urbani ma altri hanno evidenziato che, nella zona, esistono molte situazioni di palese violazione delle regole, specie durante i mercati settimanali, e non si nota altrettanta “solerzia” nei confronti di abusi e illeciti vari.

Un venditore abusivo di libri che ben poco disturbo ha creato sino ad ora, non sembrava una priorità per un quartiere che ha certamente bisogno di controlli e di far rispettare le regole della convivenza civile.

Una segnalazione giunta agli uffici competenti da parte di alcuni residenti della zona ha fatto scattare l’operazione di sgombero.

La Polizia Locale del III Distretto è intervenuta per sgomberare le scaffalature piene di carta.

Al momento dell’intervento della Polizia Locale il proprietario non era presente e nessuno si è presentato per reclamare i libri, che sono stati trasportati presso la civica depositeria di via Oristano. Il luogo sarà pulito e sanificato da Amiu.