Altare (Savona) – Violenta rissa, nel cuore della notte, in via Roma, ad Altare. Le urla provenienti dalla strada hanno svegliato i residenti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine segnalando che due uomini stavano colpendo con pugni e calci una terza persona, in evidente stato di confusione da consumo di alcolici.

All’arrivo dei carabinieri sul posto è stato trovato un 50enne in gravi condizioni per le botte subite ed è stato richiesto l’intervento del 118 che ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra ligure in codice rosso.

Qui i medici hanno confermato l’abuso di alcolici ed hanno sottoposto il paziente ad alcuni esami diagnostici per accertare eventuali lesioni interne.

Ora si attende che l’uomo riprenda conoscenza per cercare di avere informazioni utili a ricostruire quanto avvenuto e identificare gli aggressori.