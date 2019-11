Chiavari – Appelli sui social e per televisione per ritrovare Francesco Durli, il ragazzino di 12 anni scomparso nel nulla da questa mattina.

La famiglia è molto preoccupata perchè il ragazzo sarebbe dovuto andare a scuola ma non sarebbe mai entrato in classe e con la scuola terminata da tempo si teme che possa essere in difficoltà.

L’appello della mamma è partito sui social:

“Non troviamo mio figlio Francesco. Se qualcuno l’ha visto mi chiami”

Da allora si sono susseguiti falsi avvistamenti, false notizie di ritrovamento e diverse segnalazioni persino dalla Toscana.

Sul caso indagano i carabinieri e tutte le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche. Si spera ancora che il ragazzo abbia marinato la scuola e poi, quando è stato il momento di tornare a casa, abbia preferito nascondersi piuttosto che affrontare i familiari che, ovviamente, ora sono molto preoccupati.