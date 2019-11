Genova – E’ momentaneamente chiusa per verifiche alla staticità di un muro via Claudio Carcassi, la strada che collega via Santi Giacomo e Filippo con via Bartolomeo Bosco, alle spalle del Tribunale di Genova.

Durante le forti piogge che ieri hanno interessato Genova, il muro lungo la strada ha perso molta acqua riversandola in strada e allagando la carreggiata.

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco e i tecnici stanno controllando la tenuta del muro e il transito, sia veicolare sia pedonale, al momento risulta interdetto.