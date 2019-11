Genova – Un violento temporale si è abbattuto per ore sulla città, la notte scorsa, provocando una serie di allagamenti e di frane e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua. La zona più colpita è quella della Valpolcevera dove ha esondato il rio Fegino e il Ruscarolo attorno alle 3 della scorsa notte.

In via Borzoli la violenza delle acque ha trascinato via bidoni della spazzatura e poi scooter e auto parcheggiate.

Nel sottopasso di Brin, a Certosa, auto bloccate dall’acqua e vigili del fuoco che hanno dovuto usare un piccolo gommone per raggiungere le persone rimaste intrappolate.

Strade allagate anche nella zona di Sampierdarena, zona Campasso e piazza Montano e il sottopasso di via Degola ed ancora a Cornigliano e a Coronata dove, in via Padre Umile, i vigili del fuoco hanno messo in salvo una famiglia dall’abitazione invasa dall’acqua.

Chiusa per allagamenti anche l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto e segnalate diverse piccole frane con detriti sulla carreggiata.

A Murta il cedimento di un muraglione ha provocato il blocco di via Massuccone

Queste le strade chiuse: via Milano (sottopasso),via Chiaravagna lato monte Largo Jursè , via Paolo Reti, via Fillak, corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, via Trenta Giugno 1960, piazza Montano, via Borzoli, via S. Quirico.

aggiornamento delle 8,45:

Strade chiuse per allagamenti::

Via Milano sottopasso

Via Pacoret chiusa solo una corsia

Via Chiaravagna lato monte

Largo Jursè

Via P. Reti

Via W. Fillak (riaperta)

Via 30 Giugno (riaperta)

C.so Perrone

Via Renata

Via Perlasca

Piazza Montano

Via Borzoli

Via S.Quirico

Chiusi gli accessi dalla Guido Rossa per Cornigliano

Esondato il Rio Fegino

chiusa viabilita’ zona rotatoria Ponte Polcevera – Via Borzoli – Via Ferri direzione mare.

Strada provinciale 52 (per Livellato / Santuario della Guardia) chiusa in entrambi i sensi di marcia all’altezza della frana in prossimità Navalimpianti.

Strada a tratti allagata, zona Prelo rimessa strada e voltini completamente allagati

Dritto Europam Ipercoop strada completamente allagata

Allagate la stragrande maggioranza delle vie nel Ponente e in Valpolcevera

Frana importante a Murta

Cedimento in salita della Misericordia

Chiusi per allagamenti alcuni tratti autostradali sulla A7 e sulla A10

Il Cantarena e il Chiaravagna ampiamente sotto controllo per il momento

AMT: aggiornamento linee bus. Sono ferme le linee 53 e 74. La linea 62 è limitata al cimitero e non raggiunge Testa di Cavallo; la linea 158 è limitata in via Arrivabene.

Si ricorda che in allerta rossa: la metropolitana fa servizio sulla tratta Brin-Deferrari, è chiusa la stazione metro di Brignole; sono chiusi gli ascensori di Quezzi e del sottopasso di via Puccini; è chiusa la ferrovia Genova Casella; sono fermi Navebus e il servizio Mobilitybus.