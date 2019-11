Genova – Le forti precipitazioni delle ultime ore stanno provocando allagamenti nella zona di Sampierdarena e Cornigliano.

Allagata piazza Montano e il sottopasso di via Degola.

Difficile la circolazione stradale nella zona a causa dell’acqua che, in alcuni punti, raggiunge la portiera delle auto.

Allagamenti anche in Valpolcevera, a Rivarolo, con il Rio Fegino e il Rio Ruscarolo che sono esondati allagando le strade.

Chiuse al traffico per allagamenti anche Corso Perrone, Via Renata Bianchi, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S. Quirico.