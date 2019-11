Genova – Situazione di nuovo complicata a Voltri, nel ponente genovese, per l’ondata di maltempo che ha colpito duramente la Liguria.

Sempre chiusa via Rubens (Aurelia) per la frana caduta ieri notte dopo Vesima in direzione di Arenzano.

La statale Aurelia è comunque chiusa anche da Arenzano verso Genova, poco dopo Arenzano in direzione levante, per il blocco precauzionale a seguito della grande frana di qualche anno fa.

Un grosso movimento franoso ha provocato il cedimento della strada per Crevari che è percorribile solo a senso unico alternato.

Verifiche sul posto per accertare la gravità della situazione.

Sempre nella zona di Crevari, località Brigna-Campenave, si è rimesso in movimento il cedimento del terreno che aveva provocato danni nel 2014 e la strada è nuovamente chiusa per il cedimento del manto stradale.

In via Ovada cedimento del terreno nella zona della vecchia frana. Terriccio e sassi sulla strada.

Per tutta la notte il Municipio è rimasto aperto per ricevere segnalazioni mentre il presidente Chiarotti, l’assessore Matteo Frulio e Ugo Truffelli erano in giro per il territorio per sopralluoghi e verifica delle segnalazioni