Asti – Sarà riaperto alle 10.00 il tratto autostradale della A21 interessato, nella giornata di ieri, dal crollo di una parte del manto stradale.

In una nota diffusa ai giornali, la SATAP (Società autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A.) ha fatto sapere che, dopo “gli eccezionali eventi atmosferici […] che hanno colpito l’intera area dell’Astigiano, sull’Autostrada A21 si è verificata, anche in conseguenza dell’innalzamento dei livelli idrici del Rio Triversa e, più in generale, dell’aumento delle quote di falda, l’erosione di una porzione di manto stradale, provocando una frattura dell’infrastruttura in corrispondenza della carreggiata in direzione Torino, nei pressi dello svincolo di Asti”.

Fortunatamente, il cedimento strutturale non ha provocato danni o lesioni agli utenti in transito.

I tecnici di SATAP hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte per ripristinare il danno.

Dalle 6.30 di questa mattina si circola sull’autostrada a una sola corsia per senso di marcia, il ritorno all’esercizio originario arriverà alle 10.00 di questa mattina.