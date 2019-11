Genova – Incontro, questa mattina, tra l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per individuare le modalità tecniche circa la riapertura del tratto interdetto al traffico e per la definizione degli interventi necessari.

Il vertice di Autostrade ha illustrato al ministro quali sono state le modalutà tecniche per la riapertura del tratto autostradale, avvenuta alle 10.40 di oggi: durante la notte è stata attivata la deviazione di carreggiata che consente lo scorrimento dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia, evitando i viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, chiusi per le verifiche tecniche del caso.

Impegno congiunto, tra il ministro e la società, per evitare il più possibile ripercussioni sulla circolazione genovese.

Durante l’incontro si è parlato anche degli interventi di manutenzione della rete autostradale sia per la Liguria sia sul territorio nazionale.

Sarà attuato un anticipo dei lavori con le aperture dei cantieri.

Sulla rete ligure, nel tratto gestito da Autostrade, sono 15 i viadotti interessati dai cantieri.

Intanto, la città si prepara a un’altra giornata difficile vista l’allerta meteo.