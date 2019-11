Genova – Un nuovo forte temporale è in corso in questi minuti sulla città ed in particolare in ValBisagno dove, alle precipitazioni abbondanti, si uniscono anche tuoni e lampi.

Le ore più calde dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per gran parte della Liguria, si confermano le più pericolose per allagamenti diffusi e il rischio, sempre più alto, di frane e smottamenti anche di notevoli dimensioni.

La Protezione Civile comunale invita a non utilizzare sottopassi e non fermarsi in zone allagabili ma dono i cedimenti del terreno a spaventare di più in un territorio bombardato d’acqua da settimane e dove è piovuta in poco tempo la quantità d’acqua che normalmente cade in diversi mesi.

Una violenza che rischia di mettere in ginocchio terreni già inzuppati d’acqua e indeboliti da continue e ripetute “bombe d’acqua”.

Preoccupano soprattutto i fronti già attivi, con frane già in movimento da giorni.

Si raccomanda la massima prudenza.