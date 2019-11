Dopo la nuova ondata di maltempo che ha investito la Liguria, nuove correnti nord-occidentali interesseranno la nostra regione nei prossimi tre giorni proponendo condizioni di variabilità con belle schiarite e residue piogge sull’estremo levante nella mattinata di giovedì.

Queste le previsioni di Limet Liguria nel dettaglio:

Giovedì 28 novembre 2019

Al mattino nubi intense tra il Tigullio orientale e lo Spezzino dove non si escludono brevi piovaschi specie nelle aree interne. Nubi sparse sul resto del levante fino al genovesato senza piogge, per il resto cielo sereno o velato. Nel pomeriggio ancora addensamenti sull’estremo levante, ma senza più precipitazioni, per il resto condizioni di cielo in prevalenza sereno.

Venti: Tesi da ovest sul Golfo, con burrasche al largo e su Capo Corso. Lungo le coste ventilazione moderata dai quadranti meridionali.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo e sull’estremo levante.

Temperature: In calo le minime, in lieve aumento le massim

Costa: min 10/12°C, max: 16/18°C.

Interno: min 2/7°C, max: 11/14°C.

Venerdì 29 novembre 2019

Bel tempo su tutta la regione a parte nubi innocue a levante nell’arco della giornata.

Venti: forti da ovest al largo, tra deboli e moderati da sud sottocosta.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo, in calo dalla sera.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 30 novembre 2019

Nubi sparse su tutta la regione, in intensificazione nell’arco della giornata senza piogge. Temperature stazionarie, ventilazione debole meridionale.