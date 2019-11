San Bartolomeo al Mare (IM) – Il Mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare è ormai diventato un punto di riferimento per gli abitanti della cittadina del Golfo Dianese. Il 7 e l’8 dicembre Piazza Magnolie ospiterà la quindicesima edizione dell’iniziativa, creata per i consentire ai commercianti di mettersi in piazza nonostante non abbiano a disposizione un vero e proprio centro città. L’appuntamento è ormai atteso anche da numerosi turisti, che spesso hanno cercato qui nuovi spunti per i regali di Natale.

Il Mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare si svolgerà sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 19, con articoli natalizi e idee regalo. Sabato alle 14:30, Magic Alex intratterà il pubblico con uno spettacolo di magia, palloncini e bolle di sapone; domenica, sempre alle 14:30, musica e canti natalizi con Tony’s.