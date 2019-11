Genova – Apertura straordinaria, domenica 1 dicembre, all’Osservatorio Astronomico del Righi per bambini e famiglie.

A partire dalle ore 15.00, all’interno dell’Aula Planetario, inizierano le attività con la proiezione “I bimbi e l’abat-jour del cielo”.

Si proseguirà poi alle 16.00 con “Fiabe del cielo autunnale” e, alle ore 17.00, con “Viaggio nello spazio tempo.

Ogni proiezione durerà 45 minuti circa, le prime due sono adatte a un pubblico dai 4 anni in su, mentre il terzo laboratorio è riservato ai bimbi dagli 8 anni in su.

Nel Nuovo Planetario del Parco delle Mura, alle ore 16.00 e alle ore 17.00 si terrà il laboratorio didattico “Bimbi alla conquista della Luna”, dove i bambini diventeranno astronauti e impareranno a conoscere le caratteristiche del nostro satellite.

Ultimo appuntamento, a partire dalle ore 17.30, al telescopio dell’osservatorio per puntare lo sguardo verso la falce di Luna crescente, osservando la superficie lunare.

Le attività che si potranno seguire sono quindi diverse, ciascuna con un contributo richiesto in base anche alle attività scelte.

L’osservazione al telescopio, posibile solo in caso di condizioni meteo favorevoli, prevede un contributo di 3 euro per gli adulti e 2 per i bambini tra i 4 e i 12 anni.

Per ogni proiezione in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico il contributo richiesto è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Nel caso si volesse partecipare a più di una attività, il contributo varia a seconda della combinazione prescelta e sarà inferiore alla somma dei contributi delle singole attività svolte.

Per le attività non è prevista prenotazione, chi è interessato si dovrà presentare in Osservatorio con circa 30 minuti di anticipo rispetto all’inizio dell’attività prescelta.