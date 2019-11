Genova – Resterà chiuso la notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre l’allacciamento tra la A12 Genova – Livorno e la A7 Genova – Milano.

Lo stop al traffico è necessario per consentire un intervento di regolazione idraulica all’interno della galleria “Rivarolo II”, previsto in orario notturno, per via della ridotta circolazione di veicoli.

Veicoli fermi dalle 22.00 alle 6.00 con l’allacciamento A7 Serravalle-Genova per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Genova.

Pertanto, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 in direzione Serravalle, uscire al casello di Bolzaneto e rientrare in autostrada per proseguire in direzione della barriera di Genova Ovest.