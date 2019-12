Genova – Lama di flessibile precipita dal viadotto Bisagno sull’Autostrada A12 Genova Livorno, e sfiora un residente a spasso con il cane.

A denunciarlo Lara Delpino, portavoce del Movimento 5 Stelle nel Municipio Media Val Bisagno.

Secondo quanto riferito dalla consigliera pentastellata, infatti, il disco di un flessibile, usato per tagliare il metallo o parti in cemento armato, è precipitato dal viadotto durante i lavori che vengono eseguiti da ormai una settimana ed ha rischiato di finire addosso a un residente che passeggiava in salita delle Gavette.

Il grosso pezzo di metallo, affilato, è caduto da un’altezza di decine di metri viaggiando ad una velocità impressionante ed è rimbalzato più volte a terra prima di fermarsi.

Sono stati subito chiamati gli agenti della polizia locale che ha raccolto la denuncia del passante.

L’episodio si fa ad aggiungere ai numerosi altri denunciati dai residenti della zona che vedono spesso cadere pezzi di metallo, bulloni e parti di cemento dal viadotto alto diverse decine di metri.