Genova – Sarà un’indagine della magistratura a chiarire le circostanze del decesso della piccola di tre anni precipitata dalla finestra di un palazzo del centro storico.

La tragedia sarebbe avvenuta mentre la mamma era uscita da pochi minuti per andare a prendere le sorelline a scuola. La piccola, sola in casa, sarebbe riuscita ad arrampicarsi sino alla finestra per poi aprirla per guardare la mamma ed è caduta di sotto.

Un errore che la madre non si perdonerà mai, ma sembra che la donna non volesse far uscire la piccola perché malata e perché certa di rientrare in casa in pochi minuti.

La piccola invece, forse per guardare la mamma che andava dalle sorelline, si è sporta dalla finestra del palazzo di vico San Marcellino, nella zona di piazza Fossatello, perdendo l’equilibrio e precipitando per diversi metri.

E’ stata proprio la madre a trovarla ormai agonizzante a terra, richiamata dalle urla dei passanti.

Il magistrato che segue il caso ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di abbandono di minore come atto dovuto ma nessuna punizione potrà essere più grande della tragedia di essere consapevole di aver causato, seppur involontariamente, la morte della propria bambina.

Le urla disperate della donna, che portava la piccola in braccio per cercare soccorso, resteranno a lungo impresse nella memoria dei residenti e dei commercianti della zona.