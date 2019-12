Genova – La seconda serata live del Soul Note di Genova (via Cesarea 95 r) è in arrivo. Si esibiranno questa sera, venerdì 13 dicembre, i The Black Cats: la band, composta da 6 elemnti, propone un repertorio di cover riarrangiate, attingendo soprattutto dalla tradizione blues, ma sempre aperti ad influenze soul, rock e rythm’n blues.

Davide Polverini alla batteria, Stefano Fontana al basso, Stefano Figallo alla chitarra, Fabrizio Zingaro alle tastiere, Cecilia Soraci all’armonica e Nadia Cusato alla voce.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.