La Spezia – E’ finito con la macchina fuori strada, cadendo in un canneto, e si è salvato suonando il clacson per farsi ritrovare.

I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 03.45 in viale XXV Aprile a Sarzana per soccorrere un automobilista uscito di strada.

Un cittadino italiano di origine belga di 33 anni stava percorrendo il viale in direzione Sarzana quando, poco dopo il ristorante “La Locanda dell’Angelo”, probabilmente a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo della sua Lancia Y finendo nel canneto sottostante.

Ha contattato telefonicamente alcuni parenti che, accorsi sul posto, non riuscivano a individuare la vettura a causa del folto canneto in cui era finita e gli hanno quindi chiesto di suonare il clacson per capire dove fosse.

A quel punto hanno chiamato il numero unico per l’emergenza (NUE) 112 che li ha messi in contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco.

Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di Sarzana con 5 operatori mentre, dalla Centrale di via Antoniana partiva l’autogru con altri 2 operatori.

Giunti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco hanno provveduto, tagliando il parabrezza con un apposito seghetto per vetro, a estrarre il giovane – miracolosamente illeso – dall’auto affidandolo alle cure dei sanitari che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Bartolomeo per accertamenti.

Nel frattempo, arrivata l’autogru, si è provveduto a imbragare l’auto e rimetterla sulla carreggiata per essere poi caricata dal carro attrezzi.

Le operazioni hanno impegnato il personale VV.F. per circa due ore.

Sul posto, oltre ai volontari della Pubblica Assistenza di Sarzana, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato.