Genova – Grave incidente nella notte in corso Europa, nel quartiere di Quinto.

Per cause ancora in via di accertamento due auto si sono scontrate ed una si è ribaltata finendo contro il guard rail all’altezza di via Filzi.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre uno degli occupanti del veicolo che era rimasto intrappolato tra le lamiere.

I pompieri hanno estratto la persona e l’hanno consegnata al personale del 118 che l’ha trasferita d’urgenza in ospedale in codice rosso.

La persona non sarebbe in pericolo di morte.