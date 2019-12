Varigotti (Savona) – Saranno le perizie tecniche a stabilire la possibilità di accedere, tempo permettendo, alle abitazioni dichiarate inagibili per il crollo di un muraglione fronte-mare nel borgo della cittadina rivierasca del ponente ligure, tra vico Fontana e vico Mendaro.

Ieri le onde, fortissime, hanno letteralmente scavato sotto un grosso muraglione sino a farlo cadere verso il mare. Un cedimento che potrebbe aver compromesso la stabilità defli edifici, specie alla luce delle onde che hanno continuato a martellare la struttura per tutta la notte.

Un evento naturale che, a memoria d’uomo, non si era mai verificato e che evidenzia ancora una volta che le mareggiate degli ultimi anni non hanno nulla di “normale” e devono far scattare un campanello di allarme.

Gli edifici sono stati fatti evacuare e le famiglie che ci vivevano sono state alloggiate in altri posti mentre il Comune provvedeva a contattare i proprietari delle seconde case per avvertirli della situazione e della necessità di non accedere agli edifici.

I vigili del fuoco hanno cercato di contenere i danni che sono stati causati anche alla condotta fognaria di Varigotti e alle tubazioni del gas.

(Video Facebook)