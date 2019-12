Savona – Una serie di avvistamenti a catena di misteriose luci nel cielo che viaggiavano “in formazione”, una vicina all’altra. I centralini delle forze dell’ordine e dei Media sono stati sommersi di chiamate di cittadini che segnalavano misteriose luci nel cielo.

A insospettire la uniformità degli “avvistamenti”, con diverse persone che hanno visto una serie di luci nel cielo come se si trattasse di una catena di fonti luminose.

Le segnalazioni sono arrivate da diverse località del Savonese ma anche dal vicino Piemonte e sempre con descrizioni simili.

Sono stati gli astronomi di diversi centri a confermare la presenza di oggetti nel cielo e che procedono in gruppo: si tratterebbe dei satelliti Starlink lanciati dal progetto SpaceX lo scorso 11 novembre.

Si tratta di un progetto sperimentale per coprire l’intero pianeta con una rete di satelliti in grado di garantire la connessione Internet ovunque sul pianeta.

I primi satelliti sono stati lanciati e viaggiano nelle orbite basse assumento la forma di una “catena” di oggetti luminosi.

Nessun UFO quindi ma semplici oggetti tecnologici lanciati da esseri umani.