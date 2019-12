Genova – Ha cercato di rubare dei capi di abbigliamento e una borsetta di marca ma è stato scoperto ed arrestato per furto aggravato.

L’episodio è avvenuto alla Coin di via XX settembre e l’autore è un 37enne di cittadinanza rumena con numerosi precedenti.

L’uomo è stato notato dal personale addetto alla sicurezza mentre si aggirava con fare sospetto nel centro commerciale e quando si è diretto al bagno dopo aver girato tra gli stand delle borsette da signora e dei portafogli è stato seguito con discrezione.

Dall’esterno gli addetti alla sorveglianza hanno sentito distinamente un rumore di plastica rotta e hanno pensato che l’uomo stesse rompendo le placche anti-furto che sono applicate ai capi di abbigliamento ed hanno chiamato la polizia.

Una volta fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di una borsa schermata con fogli di alluminio, utilizzati per bloccare il segnale delle placche anti furto, ma anche di tutto il necessario per forzare e rompere le placche.

In una borsa gli agenti hanno trovato una borsetta da donna ed un portafogli di marca e un completo intimo di valore elevato.

L’uomo avrebbe rubato merce per un valore di circa 595 euro ed è quindi scattato l’arresto per furto aggravato.

Giunti in Questura gli agenti hanno accertato, inoltre, che a carico del ladro vi era un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestuale ordine di carcerazione, di 4 anni, 4 mesi e 20 giorni emesso dal tribunale di Genova il 05/12/19.

Sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.