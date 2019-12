Genova – E’ stato riaperto solo nella notte il tratto di autostrada A26 Voltri Gravellona Toce chiuso nel pomeriggio di ieri per il crollo di parte della volta in cemento armato della galleria Berté tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia.

Un bypass garantisce il passaggio delle auto su un’unica carreggiata divisa nei due sensi di marcia aggiungendo disagi a quelli già presenti da settimane a causa dei restringimenti di carreggiata per alleggerire il peso su alcuni viadotti considerati ” a rischio” e che sono stati attenzionati dalle indagini della magistrature su presunte irregolarità nelle verifiche di sicurezza.

Un nuovo ennesimo caso di “tragedia sfiorata” visto che gli enormi blocchi di cemento armato che sono caduti dalla volta per cause ancora da accertare, avrebbero potuto travolgere le auto in transito con conseguenze facilmente immaginabili.

Ora sarà un’indagine della magistratura ad accertare come sia stato possibile un cedimento di quella entità in giorni in cui, sulle autostrade in concessione del Gruppo Benetton dovrebbero esserci controlli minuziosi e condotti a ritmo serrato visto l’allarme suscitato dalla lunga serie di incidenti e di allarmi lanciati da automobilisti e associazioni dei Consumatori.

Le stesse che chiedono a gran voce la liberalizzazione dei pedaggi sull’intera rete della Liguria e la revoca delle concessioni alle società inadempienti per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei Cittadini.