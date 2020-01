Genova – Capodanno movimentato per la zona di Marassi alta dove, poco prima delle 23 sono arrivate a sirene spiegate diverse volanti della polizia richiamate da residenti di via Zena che hanno denunciato di aver visto ladri in azione in alcuni appartamenti.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un gruppo di giovani composto da almeno 4 persone che avrebbero tentato di entrare in diversi appartamenti della zona.

Segnalazioni in via Robino, in via Zena e in via Gribodo.

La polizia starebbe cercando i ladri nella zona.