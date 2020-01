Il passaggio di correnti umide meridionali interesseranno la Liguria tra venerdì e sabato mattina, determinando deboli piogge sul settore centro-orientale; a seguire rapido ritorno del sole.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 3 gennaio 2020

Fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione, ma non escludiamo delle schiarite sul ponente.

Nel corso del pomeriggio delle deboli precipitazioni intermittenti interesseranno il settore centro-orientale, mentre a ponente e sui versanti padani orientali i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni.

Venti: Generalmente deboli o moderati da sud-ovest.

Mari: Da poco mosso a mosso. Fino a molto mosso al largo dalla serata.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie.

Costa: min +6/+11°C, max: +12/+15°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +7/+12°C.

Sabato 4 gennaio 2020

Al primo mattino qualche residuo piovasco interesserà lo Spezzino, altrove cieli irregolarmente nuvolosi. Nel corso della giornata ampie schiarite in avanzamento da ovest verso est. Cielo sereno ovunque entro sera.

Venti: Deboli o moderati da nord nel corso della giornata, localmente forti sul settore centrale in serata.

Mari: Poco mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 5 gennaio 2020

Cielo sereno sull’intera regione. Temperature stazionarie.

Venti da moderati a deboli da nord.

Mare poco mosso.