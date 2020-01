Genova – Inaugurerà domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 17, la mostra fotografica dedicata alla terra del Sol Levante al Museo d’Arte Orientale E. Chiossone dal titolo “I colori del Giappone“. L’artista Fabio Accorrà ha fissato indelebilmente le emozioni cromatiche provate durante i suoi viaggi: il bianco del Monte Fuji, il giallo del foliage di Nikko, il blu intenso del lago di Hakone, l’oro del tempio Kinkakuji di Kyoto e l’arancio dei torii dei santuari shintoisti.

L’esposizione comprende scatti di alcune delle mete più conosciute del Giappone, ma anche luoghi meno famosi ma altrettanto affascinanti dal punto di vista cromatico. Le fotografie di Accorrà si distinguono infatti per la particolare attenzione dedicata al colore, nei paesaggi e nei soggetti.

Le foto esposte al Chiossone sono tratte dal libro di Accorrà The Colors of Japan (Erga, 2019), ma in questa occasione vengono presentate al pubblico con una nuova selezione e accompagnate dai commenti di viaggio dell’autore e da approfondimenti sui colori nella cultura giapponese, elementi che guideranno i visitatori in un percorso ideale alla scoperta della bellezza del Giappone. La mostra proseguirà fino al prossimo 16 febbraio.

Orari della mostra: da martedì a venerdì h 9/18.30 – sabato e domenica h 9.30-18:30 – lunedì chiuso

L’accesso alla mostra I colori del Giappone è compreso nel biglietto d’ingresso al museo. Intero € 5, Ridotto € 3

Gratuito: da 0 a 18 anni e alla domenica, per i residenti nel Comune di Genova