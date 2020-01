Genova – Proseguono le azioni di verifica intensiva da parte dei controllori di Amt per contrastare l’evasione tariffaria.

Nella giornata di oggi, il settimanale controllo intensivo si è svolto tra le 7.00 e le 12.00 alla fermata di piazzale Bligny, sulle linee 480 e 482.

I verificatori Amt hanno controllato 210 passeggeri, trovando sette persone in situazioni irregolari.

I numeri parlano di un tasso di evasione del 3,3%, dato che conferma l’efficacia delle costanti attività di controllo dei verificatori dei titoli di viaggio.

Le verifiche intensive, unite con la quotidiana azione di controllo, sono svolte in diverse zone della città, sia in aree periferiche, sia in aree centrali, su tutti i servizi gestiti da Amt.

La costante presenza dei controllori consente infatti di monitorare il fenomeno dell’evasione tariffaria e permette di innescare azioni di contrasto più efficaci a tutela dei tanti cittadini che viaggiano correttamente sui mezzi pubblici.