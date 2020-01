Savona – Hanno tentato di entrare in un appartamento per rubare oggetti e preziosi e hanno provato a forzare un’auto parcheggiata ma l’intervento dei Carabinieri gli è valso l’arresto.

E’ accaduto a Finale Ligure.

I residenti di via del Cigno, via del Sagittario e via Brunenghi, notando alcune persone che si aggiravano per le strade con fare sospetto, hanno allertato il 112.

Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma della stazione di Finale Ligure insieme ai colleghi della Radiomobile di Albenga che, immediatamente, hanno iniziato a perlustrare la zona.

I controlli hanno permesso di individuare tre giovani algerini, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, in stato di ubriachezza.

I tre sono stati fermati e accompagnati in caserma.

Dopo vari sopralluoghi e ispezioni effettuate durante la notte stessa, i militarihanno scoperto che i tre avevano tentato di rubare su una autovettura parcheggiata e provato a entrare in un’abitazione.

Ora i tre dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.

Nella stessa zona, un quarto connazionale di 22 anni è stato bloccato da un’altra pattuglia intervenuta dopo la segnalazione di un probabile furto in atto.

L’algerino, sospeso da un residente mentre tentava di forzare la finestra della propria abitazione, stava temano di scappare e nascondersi ma i Carabinieri lo hanno fermato.

Per lui l’accusa è quella di tentato furto in abitazione.