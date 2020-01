Ventimiglia (Imperia) – Traffico merci fortemente rallentato a Ventimiglia a causa di problema occorso a una cisterna vuota di gas.

La cisterna, proveniente ta Castel Guelfo e diretta in Francia, sembra abbia perso un tappo e in stazione si stanno svolgendo le verifiche del caso.

Il blocco del vagone non ha avuto ripercussioni sui treni passeggeri; la cisterna è stata tolta e posizionata in sicurezza per le ispezioni.