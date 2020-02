Genova – Incidente questa mattina intorno alle 7.00 in Piazza Manin, nel quartiere di Genova Castelletto.

Qui, per cause ancora da verificare, due scooter si sono scontrati all’altezza dell’intersezione con Via Assarotti.

Uno dei due scooteristi è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno compiuto i rilievi del caso e che nelle prossime ore si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’incidente.