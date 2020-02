Genova – Il cantiere per la ristrutturazione della Marinella sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi è ufficialmente partito e la stessa compagnia che si è aggiudicata il bando per trasformarla in hotel di lusso ha confermato l’avvio dei lavori.

Sembra finalmente ad una svolta la vicenda dell’edificio storico costruito sulla passeggiata a mare e che da anni sembrava ormai in completo stato di abbandono.

Sembra raggiunto un accordo tra l’azienda che ha vinto il bando e il Demanio anche per i lavori di rinforzo e messa in sicurezza della scogliera, danneggiata dalle ultime mareggiate.

Sulle pagine social l’azienda scrive:

“abbiamo aperto il cantiere, dando l’avvio ai lavori per la rinascita della Marinella.

In questo lungo periodo, mentre la Marinella veniva ulteriormente danneggiata dalle mareggiate, abbiamo sempre lavorato, con il massimo impegno, con le istituzioni e gli uffici preposti competenti, nella ferma intenzione di salvare la Marinella.

Ci siamo resi disponibili a farci carico dei costi di consolidamento strutturale (di competenza del Demanio) per questa ineguagliabile proprietà demaniale, quindi dello Stato, dunque di tutti gli italiani, ma in special modo del cuore dei genovesi.

Siamo convinti della promessa del Comune di Genova di individuare le compensazioni necessarie a terminare l’opera, dando quindi nuova vita e splendore a questo gioiello della Passeggiata di Nervi, patrimonio di tutti i genovesi.

Ora, da genovesi innamorati, sognatori e testardi, si incomincia a lavorare!”