Finale Ligure – E’ entrato in un bar di via Saccone ed ha portato via il registratore di cassa con circa 100 euro in contanti ma è stato riconosciuto ed arrestato dai carabinieri.

Autore del furto un 39enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, che lo hanno subito individuato e riconosciuto grazie alle immagini del circuito di sorveglianza del Bar.

I militari sono subito risaliti all’identità del ladro, hanno recuperato il registratore di cassa ed il suo contenuto restituendolo al titolare dell’esercizio.