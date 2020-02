Genova – Venerdì 14 e sabato 15 febbraio Nancy Brilli porterà al Teatro Politeama Genovese la commedia musicale intitolata A che servono gli uomini? scritta da Iaia Fiastri con musiche di Giorgio Gaber e regia di Lina Wertmüller.

Il personaggio interpretato da Nancy Brilli è quello di Teodolinda, detta Teo, una donna in carriera che ha perso la fiducia nel genere maschile. Nonostante dichiari di essere soddisfatta della sua vita da single, sente la mancanza di un figlio. Un vicino di casa, impiegato in un centro di ricerche genetiche, diventerà improvvisamente il bersaglio del furto di una provetta, compiuto dalla donna. In questo modo cercherà di rimanere incinta senza il “peso” di un uomo a fianco.

Ma, come tutti sanno, la curiosità è femmina. Ecco allora che Teo, durante la gravidanza, cercherà in ogni modo di conoscere il nome del padre in provetta del suo bimbo in arrivo, dando il via a una serie di situazioni comiche a catena, legate al mondo delle donne, alla loro emancipazione e al peso della società.

Gli spetaccoli inizieranno alle ore 21. Prezzi: da € 26 a € 31 + prevendita.