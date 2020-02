Arenzano (Genova) – Un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi sta creando non pochi problemi sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Arenzano e Celle Ligure.

Lo scontro tra i mezzi non ha provocato feriti ma ha rallentato di molto la circolazione veicolare.

Al momento, Autostrade segnala quattro chilometri di coda.

Per chi si muove verso Ventimiglia, si consiglia di entrare in autostrada a Celle Ligure, per chi invece procede in direzione del capoluogo ligure, si consiglia di uscire ad Arenzano.