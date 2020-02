Genova – La funicolare Zecca – Righi a partire da lunedì 17 febbraio dovrà sospendere temporaneamente il servizio per circa 12 giorni. Il fermo si rende necessario per consentire lo svolgimento di alcuni interventi, esterni all’impianto, da parte di terzi per obblighi di messa in sicurezza delle proprietà soprastanti la funicolare nella zona della galleria Carbonara.

Come di consueto, contestualmente alla chiusura della funicolare, saranno attivi i seguenti servizi bus sostitutivi:

• la linea F1 che collega piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara, Oregina e via Costanzi;

• la linea F2 che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio;

• la linea serale F2/ che raggiunge il Righi (funicolare) transitando da via Carso.

Si ricorda inoltre, che la zona del Righi è raggiungibile anche con la linea bus 64 in partenza da piazza Manin.