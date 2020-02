Genova – E’ stato espulso per motivi di sicurezza nazionale l’imam Bledar Breshta che predicava nella moschea di piazza Durazzo, nella zona di Balbi.

Il ricorso presentato dai legali del cittadino albanese è stato respinto anche se le indagini su un suo presunto coinvolgimento in un’organizzazione filo estremista si era conclusa con una archiviazione.

L’imam era stato indagato nel 2017 con l’ipotesi di accusa di associazione a fine terroristici per aver frequentato due cittadini del Marocco considerati dagli inquirenti pericolosi per la radicalizzazione islamista su posizioni sunnite.

Secondo la Digos genovese il gruppo raccoglieva denaro da inviare a gruppi vicini all’estremismo filo-terrorista.

Per questo motivo l’Imam era stato espulso dall’Italia anche se l’indagine sulla sua persona si era conclusa con l’archiviazione.

Con il ricorso respinto il cittadino albanese non potrà tornare.