La Spezia – Nottata di duro lavoro per i vigili del Fuoco della zona spezzina a causa del vento forte e della pioggia che ha interessato il levante ligure nelle ultime ore.

In particolare diversi interventi si sono resi necessari per la caduta di cavi della rete elettrica.

Rami abbattuti dal vento ma anche cartelloni strappati e oggetti pericolanti hanno impegnato le squadre dei pompieri sino alle prime luci dell’alba.