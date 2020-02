Deboli correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali interesseranno la nostra regione nelle prossime ore riportando estesi annuvolamenti e tempo uggioso.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 17 febbraio 2020

Al mattino cielo coperto ovunque con deboli precipitazioni tra savonese e Tigullio. Saranno possibili anche locali e brevi rovesci moderati specialmente tra savonese di levante e genovesato. Tempo asciutto su imperiese e sullo spezzino. Nel pomeriggio la situazione rimarrà invariata con solo un coinvolgimento da parte delle precipitazioni anche dello spezzino. Tempo asciutto da Capo Mele verso ponente.

Venti generalmente moderati dai quadranti meridionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi

Costa: min +9/+12°C, max: +11/+14°C

Interno: min +2/+9°C, max: +9/+13°C.

Martedì 18 febbraio 2020

Nubi residue più compatte sullo spezzino dove saranno ancora possibili deboli piovaschi specialmente in mattinata. Qualche debole precipitazione residua sarà ancora possibile anche sul genovese tra nottata e prima mattinata poi qui avanzeranno ampie schiarite. Nubi sparse in un contesto maggiormente soleggiato sul ponente.

Venti: a rotazione ciclonica. Deboli da sud est sul levante, moderati da nord est sul ponente. Tesi da sud ovest al largo.

Mari: generalmente mossi. Localmente molto mosso verso Capo Corso.

Temperature: in aumento le massime lungo la Riviera di Ponente. In calo nelle minime delle zone interne del ponente. Stazionarie a levante.

Mercoledì 19 febbraio 2020

Giornata in gran parte soleggiata ovunque con il transito di qualche nube innocua in mattinata sul ponente. Temperature in calo specialmente nelle minime.