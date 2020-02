Genova – Ha tentato di rapinare tre automobilisti il 52enne genovese arrestato ieri pomeriggio dagli uomini della Polizia di Stato per il reato di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, alto 1.80 e di robusta costituzione, ha bloccato in successione tre autovetture in via Prà, posizionandosi al centro ella strada con le braccia spalancante nel tentativo, poi, di afferrare i conducenti per scaraventarli fuori dall’abitacolo e rubargli la macchina.

Fortunatamente, i tre malcapitati sono riusciti a scampare all’aggressione (una donna è stata presa per il collo ma si è salvata grazie alla cinture di sicurezza) e a dare l’allarme alla Polizia.

Gli agenti delle volanti, intervenuti rapidamente in soccorso delle tre vittimi, hanno intercettato il “colosso” ancora in mezzo alla strada.

L’uomo, con in mano un mazzo di chiavi tenuto come se fosse un pugnale, ha reagito con violenza nei confronti degli operatori riuscendo a scappare ed incurante dei veicoli in transito ha attraversato a tutta velocità la carreggiata rischiando di essere investito.

Gli agenti lo hanno raggiunto e, dopo vari tentativi di mediazione, gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino ma niente, il 52enne, forte del suo fisico, ha resistito anche a questo.

A quel punto un agente, per interrompere l’azione violenta dell’uomo, lo ha colpito utilizzando la pistola elettrica (teaser).

Il rapinatore, con svariati precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.