Torriglia (Genova) – Momenti di paura, la scorsa notte, per un incendio che ha interessato il tetto di una villetta in località Costazza, nel territorio del comune di Torriglia, nell’entroterra di Genova.

Per cause ancora in via di accertamento, la copertura dell’abitazione ha preso improvvisamente fuoco.

Fortunatamente il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco che prima hanno accertato che l’abitazione fosse libera da persone e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento che sono durate diverse ore.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni all’abitazione sono ingenti.

I vigili del fuoco stanno verificando l’origine dell’incendio.