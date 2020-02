Genova – Sarà uno spettacolo unico, ricco di emozioni e guidato dalla sua inconfondibile voce quello che Tom Walker porterà a Genova il prossimo 13 luglio.

L’artista britannico, premiato con diversi dischi di platino e vincitore del “British Breakthrough Act” ai BRIT Awards 2019 arriverà in Italia con quattro concerti per presentare il suo disco d’esordio “What A Time To Be Alive”.

Si partirà il 12 luglio con lo show all’Auditorium Parco della Musica a Roma, il giorno seguente appuntamento all’Arena del Mare di Genova.

Il 14 luglio sarà la volta di Sesto Al Regena, in provincia di Pordenone, a Piazza Castello Sexto ‘Nplugged; un giorno di pausa e poi l’ultima delle quattro date italiane, il 16 luglio alla Corte Mole Vanvitelliana di Ancona.

L’album di Tom Walker, uscito nella sua versione deluxe, contiene 21 tracce, tra cui quattro brani inediti e le versioni rivisitate delle hit “Leave a Light On” e “Just You and I”, rispettivamente doppio platino e platino in Italia.

L’album è stato anticipato dal primo inedito “Better Half Of Me”, un brano intimo e intenso in grado di coinvolgere ed emozionare gli ascoltatori come le sue hit precedenti, che ha subito conquistato il primo posto nel Regno Unito e sta continuando a scalare le classifiche internazionali.

In poco tempo Tom Walker si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile: 1 miliardo e mezzo di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti, di cui 200 mila solo nel Regno Unito.

Le prevendite dei concerti saranno disponibili a partire dalle 11.00 di lunedì 24 febbraio e si potranno acquistare tramite circuito Ticketone.it e su ticketmaster.it.