Genova – Ancora nessun caso di infezione da coronavirus in Liguria. A chiarirlo, durante il punto stampa in Regione Liguria, il presidente Giovanni Toti.

A quasi 24 ore dal blocco delle scuole e delle manifestazioni ed eventi pubblici, deciso per motivi precauzionali, non si segnalano particolari emergenze anche se risultano ancora in arrivo i risultati di due tamponi effettuati su due persone.

I dati potrebbero arrivare tra circa 2 ore.

Ben 139 soggetti in sorveglianza attiva per controllare l’eventuale contagio da coronavirus.

Migliaia le telefonate ai centralini di emergenza ma la maggior parte sono semplici richieste di informazioni che si potrebbero tranquillamente rivolgere ai medici curanti senza intasare inutilmente le linee.

Nella conferenza stampa delle 13 la Regione Liguria aveva ammesso la presenza di alcuni “casi sospetti”. Persone sottoposte agli esami medici (tampone) per verificare la presenza o meno di tracce del coronavirus.

Nel primo pomeriggio l’emergenza è salita con la notizia del trasferimento all’ospedale San Martino di Genova di un ragazzo di 18 anni già sotto controllo medico all’ospedale San Paolo di Savona dove i medici avevano riscontrato una forte febbre e problemi respiratori ma, soprattutto, risulterebbe studiare in Lombardia in una zona considerata a rischio per la presenza di persone contagiate.

Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza con la massima cautela ma gli esami hanno accertato che non c’è stato nessun contagio.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale ha confermato che tutte le aziende produttrici di mascherine e prodotti igienizzanti sono state sollecitate affinché riforniscano con particolare rapidità magazzini e farmacie che risultano sprovviste dei prodotti.