Genova – Scaffali vuoti in molti supermercati e corsa ad accaparrarsi generi alimentari e scorte d’acqua. La psicosi da epidemia di coronavirus sta creando non pochi problemi nei negozi e nei punti vendita della grande distribuzione dove ieri, in poche ore, l’annuncio dei provvedimenti straordinari per limitare l’eventuale diffusione del virus, ha scatenato le paure più nascoste della popolazione che è corsa a fare incetta di alimenti e prodotti come se fosse in arrivo un periodo nel quale potrebbe essere complesso se non impossibile girare per strada.

L’idea era forse quella di “tranquillizzare” i cittadini con un provvedimento “forte” ma l’effetto ottenuto, almeno in queste prime ore di emergenza, è stato invece quello di diffondere una paura al momento ingiustificata che ha scatenato la corsa a riempire i carrelli della spesa come se si dovesse affrontare un periodo di carestia.

Episodi simili si erano verificati solo all’avvio della Guerra del Golfo quando si temeva che il conflitto potesse estendersi a tal punto da lambire i confini nazionali.