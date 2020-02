Genova – L’emergenza Coronavirus, per il momento, non ha portato nessuna limitazione alla circolazione dei mezzi pubblici in Liguria ma, secondo le linee guida del ministero della Salute, saranno adottati comportamenti per la maggiore igiene dei veicoli.

Subito dopo l’emanazione, nella serata di ieri, dell’ordinanza numero 1/2020 in merito alle “misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha inviato una lettera alle aziende del trasporto pubblico del territorio, indicando le misure consigliate.

Alle aziende di trasporto pubblico viene chiesto di: