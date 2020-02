Genova – E’ stato sorpreso con in tasca una grossa quantità di antidolorifici da utilizzare solo su prescrizione medica il 30enne arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Sampierdarena.

Sabato sera i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno notato l’uomo passeggiare con fare nervoso per via Avio, a Sampierdarena, una strada già nota come area di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Il 30enne, conscio di aver attirato l’attenzione dei poliziotti, ha cercato di liberarsi di un voluminoso involucro contenente numerosi blister di pastiglie, lanciandolo sotto a un’impalcatura.

Gli agenti hanno recuperato il pacchetto, contenente 370 pastiglie di Tramadol, e gliene hanno sequestrate altre 22, custodite in tasca, insieme a due confezioni di insetticida.

Il Tramadol è un potente analgesico appartenente alla classe degli oppiodi, utilizzato solo su prescrizione medica.

Spesso viene mescolato con sciroppi, bibite gassate, soda o insetticidi per aumentare gli effetti.

Il 30enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Questa mattina sarà celebrato il processo per direttissima.