Genova – L’Università di Genova torna a “rompere il silenzio” imposto dalla verticizzazione della comunicazione sul tema coronavirus e, dopo aver annunciato in anteprima il blocco delle selle lezioni e degli esami, convoca una conferenza stampa sugli aggiornamenti dalla commissione Unità di crisi Covid – 19.

La conferenza stampa è convocata per domani, venerdì 28 febbraio 2020 – ore 12.30 al Dipartimento di Scienze della Salute DISSAL in via Pastore 1 – Piano Terra.

L’Unità di Crisi Covid – 19 è composta da:

Paolo Comanducci (presidente) – Rettore

Enrico Giunchiglia – Prorettore vicario

Gisella De Simone. – Prorettore per gli affari generali e legali

Micaela Rossi – Prorettore per la formazione

Filippo Ansaldi – Professore ordinario “Igiene Generale e applicata”

Matteo Bassetti – Professore ordinario “Malattie Infettive”

Paolo Durante – Professore ordinario “Medicina del lavoro”

Giancarlo Icardi – Professore ordinario “Igiene generale e applicata”.