Genova – Un presidio di protesta in largo Pertini, nelle vicinanze di piazza De Ferrari per i lavoratori di Itas Mutua che hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’azienda di voler trasferire un numero considerevole di lavoratori dalla sede genovese a quella di Trento.

Il presidio inizierà verso le ore 11 e chiederà incontri con i rappresentanti della politica locale per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ennesimo caso di ridimensionamento di aziende genovesi.