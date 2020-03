Genova – Il 6 Marzo torna M’illumino di meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 da Caterpillar Rai Radio 2. Quest’anno, in particolare, è dedicata ad aumentare gli alberi e le piante con l’invito a spegnere le luci e a piantare un albero.

Per questa giornata speciale, Meeters ha programmato una serie di uscite serali nelle città dove si spengono le luci o in mezzo alla natura, avvolti dai silenzi e dall’oscurità di alcune mete molto suggestive e affascinanti. Non solo: sacchettini di semi di piante aromatiche e fiori saranno donati agli iscritti, che potranno così contribuire attivamente alla mission di M’illumino di meno.

Tre le tappe sostenibili e tre le regioni coinvolte per scoprire le bellezze del territorio sotto una nuova luce: Liguria, Piemonte e Toscana.

La tappa ligure prevede una visita insolita di Genova: non il tradizionale giro per le vie del centro ma una passeggiata fino al Parco delle Mura e poi, con la funicolare, fino a Righi, il quartiere collinare a picco sulla città. Da qui, si arriva alle mura seicentesche dove si affacciano alcuni forti antichi. Al tramonto, tutti ad ammirare meravigliose prospettive della città dalle terrazze del Peralto.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://meeters.org/ e selezionare l’esperienza scelta.